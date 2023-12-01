Представители 37 ведомств ответили на вопросы тюменских предпринимателей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единый день консультаций (ЕДК) для предпринимателей состоялся в Тюменском технопарке 12 декабря. Сотрудники 37 ведомств ответили на вопросы представителей бизнес-сообщества.

С приветственным словом к участникам обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков. Он отметил, что Единый день консультации является уникальным событием, которое проводится с 2019 года.

"Мероприятия подобного формата с пленарной частью и консультационными столами с участием такого количества руководителей контрольно-надзорных органов, прокуратуры, депутатского корпуса нет ни в одном субъекте Российской Федерации", - подчеркнул Павел Меньщиков.

По его словам, ЕДК проводится уже четвертый год, а с 2023 года осуществляются выездные сессии в районы региона. Они востребованы на местах, потому что не всем удобно приезжать в областную столицу. Павел Меньщиков отметил важность организованного честного и открытого диалога бизнеса и власти.

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров поздравил присутствующих с Днем Конституции Российской Федерации. Он отметил, что принятые в последние годы в стране меры по поддержке и стимулированию бизнеса на федеральном и региональном уровнях являются беспрецедентными.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Особая роль отводится органам прокуратуры. Мы с предпринимательским сообществом выстраиваем доверительные отношения. Они помогают решать возникающие в процессе предпринимательской и хозяйственной деятельности проблемы. Уверен, что и сегодняшнее мероприятие пройдет продуктивно и с большой пользой", - сказал Руфат Биктимеров.

Председатель ТРО "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева отметила удобство проведения Единого дня консультаций, когда на одной площадке предприниматель имеет возможность получить ответы от разных контрольно-надзорных органов и ресурсоснабжающих организаций и решить все имеющиеся вопросы в одном месте.

"Знаю практические примеры, когда были решены проблемы с землей, светом, водоотведением. За консультацией могут обратиться предприниматели, физические и юридические лица, самозанятые. Мы никому не отказываем в консультации, ограничений нет", - подытожила Татьяна Ярославцева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина