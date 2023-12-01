Десятиметровый пирс смонтировали на Школьном пруду в Тюмени

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Пирс длиной 10 метров и шириной 1,5 метра смонтировали на Школьном пруду в Тюмени. Проект реализован по инициативе жителей при поддержке городского бюджета, сообщает департамент финансов и налоговой политики.

Пирс установлен со стороны дома № 39 по ул. Широтной.

"С идеей установки пирса у пруда Школьный выступила инициативная группа жителей Тюмени. По мнению инициаторов проекта, установка пирса повысит уровень благоустройства пруда, создаст эстетичный и безопасный подход к воде. Реализация инициативного проекта осуществлена в рамках инициативного бюджетирования в городе в соответствии с положением об инициативных проектах на территории Тюмени", - пояснили в городском профильном департаменте.