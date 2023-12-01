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Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Тюменской области на 5,8 % за неделю

Общество, 18:29 12 декабря 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На 5,8 % снизилась заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом в Тюменской области. Отсутствует превышение эпидпорога. Такие данные за 49 неделю 2023 года привело управление Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что заболеваемость в основном определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии. В регионе завершилась кампания по вакцинации от гриппа. Прививки получили более 900 тыс. человек, а это 60 % жителей региона.

Вместе с тем, на 19,3 % уменьшилось и количество заболевших коронавирусной инфекцией.

Для профилактики ОРВИ, гриппа и COVID-19 специалисты рекомендуют повышать защитные силы организма: уделять время физкультуре, полноценному отдыху и правильно питаться.

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# грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

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