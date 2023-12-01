Мошенники выманили 36 тысяч рублей у тюменки под видом продажи холодильника и стола

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мошенники выманили 36 тыс. рублей у тюменки под видом продажи холодильника и стола. Женщине нужны были эти предметы. Нашла их на сайте объявлений, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Она списалась с продавцом. Тот заверил покупательницу, что бытовая техника и мебель добротные. А низкая цена связанна с тем, что он переезжает и распродает свое имущество. Но в обмен ждут полную предоплату.

Женщина без сомнений перевела деньги на указанный счет и стала ждать доставку. Спустя некоторое время продавец исчез, как и его объявление.

По факту возбуждено дело о мошенничестве. Сотрудники уголовного розыска устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления и рекомендуют всем проявлять бдительность. Всегда нужно проверять достоверность информации в объявлениях и не спешить переводить средства на указанные счета.