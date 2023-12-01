Тюменские биологи: мухи-дрозофилы способны размножаться в условиях высокой концентрации нефти

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Влияния нефти на биохимические показатели мух-дрозофил, Drosophila melanogaster, проанализировали биологи Тюменского государственного университета. Они вывели нефтеустойчивую линию насекомых. Она способна не только выживать, но и размножаться в условиях высокой концентрации нефти, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В работах сотрудника ТюмГУ Галины Петуховой показана адаптация этих мух при действии нефтезагрязнения и возврате к условиям стандарта. Основные показатели жизнедеятельности мух вышли на уровень контроля к 60-70 поколению содержания в условиях нефтезагрязнения. Ранее при помощи мух-дрозофил была также показана возможность адаптации к неблагоприятным условиям среды. Сегодня мухи, живущие и размножающиеся в нефтезагрязненной среде, прошли более 600 поколений развития, отмечает Петухова.

Также тюменские ученые выяснили, что у мух, хронически содержащихся в условиях нефтяного загрязнения, стабилизировалась работа клеток и включились гены устойчивости. Таким образом, в связи с длительным нахождением дрозофил в неестественных для них условиях, в клетках на биохимическом уровне произошла адаптация к нефтезагрязнению.