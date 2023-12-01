В Тюменском районе отремонтировали 103 автодороги по нацпроекту в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

103 автомобильные дороги протяженностью более 52 км отремонтированы на территории 19 муниципальных образований Тюменского района в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Еще 113 автодорог протяженностью почти 68 км приведут в нормативное состояние в 2024 г., сообщает администрация района.

В поселке Богандинском за сезон 2023 г. отремонтировали восемь улиц, в Боровском – пять, в Винзилях – четыре объекта дорожной инфраструктуры.

В деревне Речкиной дорожники отремонтировали три улицы – Трактовую, Луговую и Николаевский переулок. В Коняшиной преобразилось еще больше объектов – здесь жители передвигаются по пяти обновленным улицам: Дорожной, Соловьиной, Тихой, Весенней и Лесной.

"Дорожники ежегодно проводят качественную работу на территории Тюменского района. Благодаря нацпроекту только за последние два года в районе отремонтировано более 100 километров автомобильных дорог. Это в том числе и маршруты, которые ведут к социально значимым объектам: школам, больницам, учреждениям культуры и спорта", - рассказал заместитель главы района Станислав Кагарлык.