203 тысячи рублей заплатит заказчице из Тюмени компания за не доставленные автозапчасти

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

203 тыс. рублей неустойки заплатит поставщик заказчице из Тюмени. Женщина заказала автозапчасти на 95 тыс. рублей. Однако компания не выполнила условия договора и не вернула уплаченные средства, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Чтобы вернуть деньги, тюменка обратилась в полицию и в Роспотребнадзор. Специалист надзорного ведомства предоставил заключение по делу о законности и обоснованности требований потребителя.

По судбеному решению компания должна выплатить бывшей клиентке 203 тыс. рублей, в том числе 10 тыс. рублей моральной компенсации.