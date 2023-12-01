  • 14 декабря 202314.12.2023четверг
  • USD89,8926
    EUR96,9500
  • В Тюмени -22..-24 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

203 тысячи рублей заплатит заказчице из Тюмени компания за не доставленные автозапчасти

Происшествия, 18:45 13 декабря 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

203 тыс. рублей неустойки заплатит поставщик заказчице из Тюмени. Женщина заказала автозапчасти на 95 тыс. рублей. Однако компания не выполнила условия договора и не вернула уплаченные средства, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Чтобы вернуть деньги, тюменка обратилась в полицию и в Роспотребнадзор. Специалист надзорного ведомства предоставил заключение по делу о законности и обоснованности требований потребителя.

По судбеному решению компания должна выплатить бывшей клиентке 203 тыс. рублей, в том числе 10 тыс. рублей моральной компенсации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# защита прав потребителей , Управление Роспотребнадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 13.12.2023127 тюменских водителей привлекли к ответственности за неуплату штрафов
18:45 13.12.2023203 тысячи рублей заплатит заказчице из Тюмени компания за не доставленные автозапчасти
17:23 13.12.2023Владельца тюменского автосалона осудили на 6 лет за махинации с подержанными авто
14:48 13.12.2023Двум водителям грузовиков понадобилась помощь на трассе Тюмень - Ханты-Манскийск