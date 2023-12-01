Тюменцев приглашают на ночную экскурсию в часовую комнату "Городской думы"

Открытка изд. А. И. Соколовой. Предположительно, 1907 год | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте Открытка изд. А. И. Соколовой. Предположительно, 1907 год | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте

Экскурсии в часовую комнату музея "Городская дума" (ул. Ленина, 2) пройдут 29 декабря и 6 января. Начало мероприятия — после закрытия музея, с 21 до 22 часов.

Первые общественные часы в Тюмени появились на здании городской управы в 1857 году. Часовому механизму отведено отдельное помещение, а его стокилограммовые гири опускаются вниз до цокольного этажа. Механизм, который до сих пор находится в рабочем состоянии, построил крестьянин Алексей Трусов.

Бой часов был слышен в разных частях города, особенно звонко звучали колокола. Раньше они располагались в специальной вышке на крыше здания. Со временем вышку демонтировали, а колокола сняли. Один из колоколов установили прямо в часовой комнате.

На экскурсии гости музея в особой новогодней атмосфере познакомятся с удивительным человеком, который знает все о времени и часах, а в конце под звон тюменских курантов загадают новогоднее желание, сообщает музей "Городская дума".

Стоимость: 1000 руб. для группы до 5 человек. Запись по телефонам: +7 (3452) 46-11-59, +79324717990.

Возрастное ограничение: 0+.