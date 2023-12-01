  • 14 декабря 202314.12.2023четверг
  • USD89,8926
    EUR96,9500
  • В Тюмени -22..-24 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцы могут проверить свою цифровую грамотность

Общество, 18:18 13 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут проверить цифровую грамотность на II Всероссийском цифровом диктанте по персональным данным. Сделать это можно до 15 декабря, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Цель проведения диктанта — повышение уровня цифровой грамотности в области безопасности персональных данных, а также разбор типовых нарушений и угроз, подстерегающих пользователей при работе с персональными данными в цифровой среде.

Для участия нужна авторизация через ЕСИА. О том, как ее получить можно узнать по ссылке.

Цифровой диктант доступен на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# диктант , персональные данные

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 13.12.2023Тюменцам представят документальный фильм о региональном искусстве
18:18 13.12.2023Тюменцы могут проверить свою цифровую грамотность
18:07 13.12.2023В Тюмени к Новому году вырос спрос на декораторов и арендные елки
17:56 13.12.202314 декабря - события дня