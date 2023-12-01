Тюменцы могут проверить свою цифровую грамотность

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут проверить цифровую грамотность на II Всероссийском цифровом диктанте по персональным данным. Сделать это можно до 15 декабря, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Цель проведения диктанта — повышение уровня цифровой грамотности в области безопасности персональных данных, а также разбор типовых нарушений и угроз, подстерегающих пользователей при работе с персональными данными в цифровой среде.

Для участия нужна авторизация через ЕСИА. О том, как ее получить можно узнать по ссылке.

Цифровой диктант доступен на сайте.