Тюменцам представят документальный фильм о региональном искусстве

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Документальный фильм о региональном искусстве представят тюменцам в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 19 декабря. Лента называется "Правило третей" - это принцип построения композиции, объединяющий живопись, фото и кино, сообщает информационный центр правительства региона.

Картина расскажет зрителю о тюменских художниках, фотографах и операторах, об их пути в искусстве.

Организатором проекта стали региональное отделение ООГО "Российский фонд культуры" в Тюменской области в сотрудничестве с ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение".

Премьерный показ начнется в 17 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.