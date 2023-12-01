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Тюменский футболист сыграет на Кубке Азии

Спорт, 09:07 15 декабря 2023

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Футболист "Тюмени", полузащитник Руслан Хайлоев сыграет в составе сборной Таджикистана на Кубке Азии. Матч пройдет в г. Дохе Катар 8 января, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Тюменского спортсмена уже вызвали в национальную команду. С 16 по 27 декабря она проведёт сбор в Дубае, а с 28 декабря по 7 января будет тренироваться в Абу-Даби. Из столицы ОАЭ Руслан Хайлоев с товарищами отправится в Катар. В групповом раунде Кубка Азии сборной Таджикистана предстоит сыграть в Дохе против соперников из Китая.

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