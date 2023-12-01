На праздничный бал с Александрой Даудель и Павлой Воробейчиковой приглашают тюменцев

| Фото: группа "Краеведение Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Краеведение Тюменской области" ВКонтакте

Новогоднее заседание краеведческого клуба "Тюменская старина" пойдет в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 19 декабря, начало в 11 часов. Его тема — "Звуки вальса".

Гости погрузятся в атмосферу тюменских балов XIX века, где они встретятся с известными женщинами из купеческой среды. Это Александра Даудель, Екатерина Машарова, Павла Воробейчикова, Мария Колокольникова.

Речь пойдет об этикете на светских мероприятиях, о том, как проходили балы в клубе приказчиков. Встреча завершится исполнением вальса, гостям предлагают прийти в костюмах и платьях.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.