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На праздничный бал с Александрой Даудель и Павлой Воробейчиковой приглашают тюменцев

Общество, 09:18 15 декабря 2023

группа "Краеведение Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Краеведение Тюменской области" ВКонтакте

Новогоднее заседание краеведческого клуба "Тюменская старина" пойдет в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 19 декабря, начало в 11 часов. Его тема — "Звуки вальса".

Гости погрузятся в атмосферу тюменских балов XIX века, где они встретятся с известными женщинами из купеческой среды. Это Александра Даудель, Екатерина Машарова, Павла Воробейчикова, Мария Колокольникова.

Речь пойдет об этикете на светских мероприятиях, о том, как проходили балы в клубе приказчиков. Встреча завершится исполнением вальса, гостям предлагают прийти в костюмах и платьях.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

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# бал , краеведение

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