На праздничный бал с Александрой Даудель и Павлой Воробейчиковой приглашают тюменцев
Общество, 09:18 15 декабря 2023
| Фото: группа "Краеведение Тюменской области" ВКонтакте
Новогоднее заседание краеведческого клуба "Тюменская старина" пойдет в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 19 декабря, начало в 11 часов. Его тема — "Звуки вальса".
Гости погрузятся в атмосферу тюменских балов XIX века, где они встретятся с известными женщинами из купеческой среды. Это Александра Даудель, Екатерина Машарова, Павла Воробейчикова, Мария Колокольникова.
Речь пойдет об этикете на светских мероприятиях, о том, как проходили балы в клубе приказчиков. Встреча завершится исполнением вальса, гостям предлагают прийти в костюмах и платьях.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 6+.