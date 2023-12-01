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Выставка к 230-летию декабриста Ивана Якушкина открылась в Ялуторовске

Общество, 09:40 15 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "В потомках имя отзовется" работает в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в Ялуторовске до 15 марта. Она посвящена 230-летию со дня рождения декабриста Ивана Якушкина.

С помощью архивных документов из фондов Ялуторовского музея прослежена роль декабриста в судьбах его потомков. Фотодокументальный ряд представлен продолжателями рода. Гости выставки увидят уникальный документ — родословную Якушкиных, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Выставка была открыта в рамках XXXV областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера".

Стоимость посещения — 30 рублей. Подробности можно уточнить по телефону 8 (34535) 2-03-65.

Возрастное ограничение: 0+.

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# выставка , декабристы , Ялуторовск

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09:40 15.12.2023Выставка к 230-летию декабриста Ивана Якушкина открылась в Ялуторовске