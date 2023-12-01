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Более 2,4 тыс. электронных проездных к месту лечения оформили в регионе с начала года

Общество, 08:42 15 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 420 электронных проездных к месту лечения и обратно оформили жители Тюменской области с начала 2023 года. Льготный проезд входит в набор социальных услуг и доступен инвалидам, ветеранам и пострадавшим от воздействия радиации, сообщает пресс-служба регионального отделения СФР.

Социальный фонд России оформляет бесплатный проезд вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. Гражданин получает талон, который затем предъявляет в билетную кассу. Они могут выбрать любой вид транспорта: воздушный, железнодорожный, автомобильный и другое.

Пассажир может также воспользоваться электронными сервисами. После посещения клиентской службы Социального фонда информация о льготнике автоматически поступает в транспортную компанию, и человек получает возможность оформить бесплатный проездной документ через Интернет.

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# бесплатный проезд , льготы

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