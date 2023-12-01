Победителей конкурса сочинений и рисунков на судебную тематику наградили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победителей конкурсов сочинений и рисунков на судебную тематику наградили в Тюменском областном суде 14 декабря.

Организаторы подчеркнули, что к ним поступило большое количество работ. Члены жюри посмотрели 222 рисунка и 69 сочинений.

"Второй год перед Новым годом проводим эти мероприятия. Молодые люди, которые находятся в зале, потихоньку привыкают к нашей профессии. Может, через 10-15 лет вы придете сюда полноценными хозяевами", — председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов.

После представления с участием Деда Мороза и Снегурочки Вячеслав Антропов вручил награды победителям в конкурсе сочинений, среди которых были школьники и студенты. Так как работ было много были введены специальные награды. Также подарки получили призеры конкурса рисунков.

На церемонию награждения приехали дети из разных районов. В творческом состязании приняли участие и попали в число победителей ребята из ямальского детского дома "Сияние Севера", расположенного в Исетском районе. "Нам очень значимо принимать участие в мероприятии, где отметят уровень сформированности правовой грамотности, их успешности в дальнейшей жизни. В конкурсе приняли участие 19 ребят от восьми до 14 лет. Трое из них являются победителями. Рисовали Фемиду, правосудие, писали сочинения о том, как нужно жить в этом мире, соблюдая законы", — рассказал директор детского дома "Сияние Севера" Наиль Гибадуллин.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин