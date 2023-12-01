В Ялуторовском районе реализовали 14 инвестиционных проектов за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 инвестиционных проектов реализовали в Ялуторовском районе в 2023 году. Благодаря этому в населенных пунктах создано 36 новых рабочих мест. Об этом сообщил глава района Андрей Гильгенберг на заседании совета по развитию малого и среднего бизнеса.

"Главной отраслью экономики в Ялуторовском районе остаётся сельское хозяйство, которое развивается, осваивая новые направления. Успешно работают на территории небольшие промышленные предприятия. Они хорошо адаптируются к новым условиям рынка. Важное место занимает туризм: два термальных парка на территории района являются точками притяжения для жителей области и соседних регионов", - уточнил глава.

Также он вручил районные награды генеральному директору ООО ПМК "Полимер" Владимиру Трофимову и директору ООО "Полёт" Михаилу Чистилину. А вице-президенту Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлии Шакурской и директору термального парка "Фешенель" Алексею Балакину – символ Ялуторовского района – куклу Ярославу.