Областные соревнования полиатлонистов пройдут в с. Аромашево

| Фото: Федерация полиатлона Тюменской области | Фото: Федерация полиатлона Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по полиатлону в дисциплине "Зимнее троеборье" пройдут в с. Аромашево 16 и 17 декабря.

Заявки на участие поступили от 80 спортсменов из Тюмени, Ялуторовска, Тобольского, Исетского, Аромашевского, Юргинского, Ярковского, Ялуторовского, Нижнетавдинского и Тюменского районов, а также Заводоуковского городского округа, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Соревнования пройдут в семи возрастных группах. Во время испытаний спортсменам предстоит продемонстрировать свою меткость в стрельбе из пневматической винтовки, а также встать на лыжню, чтобы посоревноваться на дистанциях от 3 до 10 км в зависимости от возраста.

Победителей и призеров определят в личном и командном зачетах. Также важно отметить, что на данных соревнованиях пройдет отбор в сборную Тюменской области для участия в окружных и всероссийских стартах.