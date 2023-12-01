Тюменцы могут поработать волонтерами в приюте для животных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в добровольческой акции, которая пройдет в приюте "Лучший друг" 16 декабря. Любой желающий сможет попробовать себя в роли волонтера — вычесать кошек, погулять с собаками и помочь работникам приюта убраться в вольерах. Зарегистрироваться для участия можно в группе мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте, сообщает пресс-служба мультицентра.

"С помощью нашей акции мы хотим показать значимость работы в приютах для животных. Тюменцы попробуют себя в роли волонтера, а также смогут стать кураторами понравившейся кошки или собаки", — рассказал лидер события, директор АНО ДМЦ "Грин Хелперс", грантополучатель Дмитрий Пронин.

Участники смогут выгулять собак приюта, вычесать кошек и котов, навести чистоту в вольерах, где содержатся животные. Жители города могут привезти с собой необходимые продукты: куриное и говяжье мясо и субпродукты, кости для варки каши, говяжью тушенку, кефир, ряженку и творог, собачьи консервы, сухой корм.

Кроме того, при желании можно будет стать куратором одного из питомцев: ежемесячно выделять определенную сумму на содержание животного в приюте, помогать с пристройством. Также в конце события участники смогут сделать фотографии с питомцами приюта.