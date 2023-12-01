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В Краснодоне получили 10 тысяч новогодних подарков от Тюменской области

Общество, 16:16 15 декабря 2023

администрация Краснодона | Фото: администрация Краснодона

10 тыс. новогодних подарков для детей от Тюменской области доставили в Краснодон. Сладкие наборы от шефа-региона получат все дети города и района от трех до 17 лет, сообщает администрация Краснодона.

"Благодаря нашему шефу-региону у всех уже создается предновогоднее настроение. Однако помощь и поддержку правительства Тюменской области мы чувствуем постоянно в том числе и по восстановлению социальной инфраструктуры", - рассказала заместитель главы Татьяна Галушкина.

Подарки детям вручат на новогодних утренниках и праздничных мероприятиях.

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# Краснодон , новогодние подарки , поддержка

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