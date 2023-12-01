Как правильно встретить год Дракона, рассказала тюменский дизайнер

| Фото: предоставлено Анжелой Гарабажий | Фото: предоставлено Анжелой Гарабажий

Чтобы в Новом году жителям Тюменской области сопутствовала удача, нужно правильно встретить хозяина года – зеленого деревянного Дракона. И хотя это символ Восточного календаря, полюбился он и россиянам.

О том, как украсить квартиру, нарядить елку, декорировать стол и в какой палитре встретить Новый год, рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" дизайнер и декоратор событий Анжела Гарабажий.

| Фото: предоставлено Анжелой Гарабажий | Фото: предоставлено Анжелой Гарабажий

Материал

В оформлении должно присутствовать много грубого, фактурного натурального дерева разных оттенков – от светло-кленового до глубокого дубового. Из древесины может быть что угодно, к примеру, подсвечники и елочные игрушки", - пояснила она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цвет

По словам эксперта, в зимние праздники зеленый цвет так или иначе присутствует в декоре. Но в Новый год нужно устроить настоящую магию зеленого: преобразить интерьер просто зеленой хвоей, разместить минималистические елки и венки из природных материалов.

| Фото: предоставлено Анжелой Гарабажий | Фото: предоставлено Анжелой Гарабажий

Для украшения стола и создания собственного образа декоратор посоветовала присмотреться к сочетаниям огненно-красного, солнечно-желтого, золотого, оранжевого и терракотового цветов. А также ко всем оттенкам зеленого – от светлой мяты до темно-зеленого мха.

Ёлка

Кстати, для оформления сама мастер предпочитает использовать нобилис, который называют также величественной пихтой или датской елью. Он более пушистый, даже после долгого хранения сохраняет хвойный аромат. Что немаловажно, веточки нобилиса остаются живыми и ароматными более двух недель, при этом долго не осыпаются. Делать новогодние композиции из нобилиса можно даже с детьми, потому что ко всем плюсам он еще и не колючий, его хвоинками нельзя оцарапаться.

| Фото: предоставлено Анжелой Гарабажий | Фото: предоставлено Анжелой Гарабажий

Стол

На столе, по ее словам, должны присутствовать салаты и зелень, но лишь как дополнение. Дракон по природе хищник, поэтому задобрить его можно подачей мяса, птицы и рыбы. В качестве гарнира она рекомендовала рис с пряными приправами, чтобы после "дышать огнем". На столе обязательно должны быть апельсины и мандарины.

| Фото: предоставлено Анжелой Гарабажий | Фото: предоставлено Анжелой Гарабажий

Шары

"Сегодня в тренде россыпь шаров. Они могут быть на елке, столе, гирлянде из елки или нобилиса, в вазах. Их следует комбинировать, крепить на клеевой пистолет или подвешивать. Отлично будут смотреться прозрачные вазы с маленькими шарами, расставленные по дому", - сказала Анжела Гарабажий.

Также в моде одинокие шары ручной работы, они уникальны, поэтому их не нужно сочетать с другими элементами декора. Как альтернативу мастерица предложила наборы шариков одного оттенка, но разной формы.

Инна Кондрашкина