36 проектов представили тюменские школьники на Балтийский научно-инженерный конкурс

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36 проектов представили школьники Тюменской области на региональном отборочном этапе Балтийского научно-инженерного конкурса, который прошел в Физико-математической школе 15 декабря. Победители представят регион в финале в Санкт-Петербурге в конце зимы.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" методист регионального центра "Новое поколение", региональный координатор конкурса Кирилл Шабалин, ребята презентовали свои проекты в течение трех минут в формате научно-технической выставки. Также за это время они должны были ответить на вопросы жюри.

"Получается такой интенсивный динамичный формат, то есть в среднем им надо было около 20 раз рассказать про свой проект. Их оценивали эксперты из разных областей. Причем в жюри не только тюменцы, к нам приехали коллеги из Екатеринбурга. Есть и преподаватели ТИУ и ТюмГУ, бизнес-коучи, самозанятые, которые занимаются подготовкой акселерационных проектов. И, конечно, учителя тюменских школ. Самое важное, что они оценивают, это практику и применимость проекта в реальной жизни", – добавил он.

В большей степени участники представили инженерные и естественно-научные проекты. Это мобильное приложение для расчета кислотной обработки нефтяных скважин, аппарат по измерению временных показателей на тренировках по бегу и сдаче норм ГТО, система мониторинга положения дверного замка и другие.

Ученик тюменской школы № 26 Алексей Левченко подготовил устройство для дистанционного беспроводного мониторинга здоровья пчелиных семей "Умный улей ПРО" совместно с "Рио-центром". Беспроводной аппарат позволит своевременно выявить отклонения в здоровье пчел.

"На разработку ушло два-три года, потому что я делал это все с нуля и в это время еще обучался программированию. В итоге корпус ставится на рамки в улье, и датчики собирают показания с помощью микроконтроллера. Затем отправляют их по радиосвязи на приемник. Все данные отображаются в приложении. Устройство работало на реальном улье примерно три месяца, тестирование прошло успешно", - поделился тюменец.

Ева Фладт из ФМШ представила на суд жюри устройство для точечной дезинфекции поверхностей медицинских организаций. По ее словам, во время пандемии ей казалось, что столы, стойки и другие предметы не совсем стерильны, поэтому родилась идея создать лампу для их стерилизации.

"Можно и дезинфицировать хирургические инструменты. Прибор работает 10 секунд и выключается, но потом его можно сразу же включить. Корпус у меня сделан из дерева, внутри бактерицидная лампа, есть блок розжига, а главный элемент – плата ардуина. Благодаря ей все работает", - сказала девушка.

В результате победителями стали Алексей Левченко с проектом про улей и Арина Русских из школы №22. Она представила мобильное профориентационное приложение "Джобик". Призерами выбрали семь человек. Это Илья Левицкий, Арсений Николаенко, Иван Ярунов и другие.

На федеральный этап, по данным Кирилла Шабалина, планировалось отобрать около 25 % от общего количества участников. "Мы здесь подготовим делегацию ребят и в конце февраля – начале марта отправим их представлять проекты Тюменской области на всероссийском этапе", - подчеркнул методист.

Виктория Макарова