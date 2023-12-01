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76 млн рублей областного бюджета вложили в ремонт Дома культуры в Ишимском районе

Экономика, 18:07 15 декабря 2023

скриншот видео из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области

Дом культуры открыли после капитального ремонта в с. Лариха Ишимского района. На модернизацию и оснащение учреждения вложено более 76 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Дом культуры — это место для развития традиций территории и творческой дружбы местных коллективов. Отрадно, что в отремонтированном ДК сегодня найдется место для жителей всех возрастов", - сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Также для капитального ремонта привлечены средства федерального бюджета — 18 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура".

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# Дом культуры , ремонт

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