  • 16 декабря 202316.12.2023суббота
  • USD89,6966
    EUR98,4186
  • В Тюмени -20..-22 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года

Экономика, 09:13 16 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постановление о продлении действующего моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Исключение сделано для объектов, отнесённых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, для проверок, которые проводятся контрольными органами в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны, а также на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

По информации кабмина, к объектам чрезвычайно высокого и высокого риска относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.

Что касается индикаторов рисков, такой формат предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.

Михаил Мишустин отметил, что мораторий уже хорошо себя зарекомендовал, позволил серьёзно – почти в пять раз – снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. "Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта", – добавил глава кабмина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:13 16.12.2023Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года
18:07 15.12.202376 млн рублей областного бюджета вложили в ремонт Дома культуры в Ишимском районе
17:09 15.12.2023Гендиректор АИР Ольга Романец переходит на работу в правительство Москвы
17:01 15.12.2023В Тюменской области определили победителей конкурса "Мой добрый бизнес"