Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постановление о продлении действующего моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Исключение сделано для объектов, отнесённых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, для проверок, которые проводятся контрольными органами в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны, а также на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

По информации кабмина, к объектам чрезвычайно высокого и высокого риска относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.

Что касается индикаторов рисков, такой формат предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.

Михаил Мишустин отметил, что мораторий уже хорошо себя зарекомендовал, позволил серьёзно – почти в пять раз – снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. "Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта", – добавил глава кабмина.