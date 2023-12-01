От тюменцев ждут предложений по благоустройству общественных территорий на 2025 год

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбор предложений по благоустройству общественных территорий на 2025 год начнется с 18 декабря и продлится 30 дней. По его итогам будет сформирован список 12 территорий для проведения рейтингового голосования, по три объекта от каждого административного округа, один – зелёная зона, сообщает администрация Тюмени.

На сайте "Я решаю" тюменцы выберут из предложенных для благоустройства общественных пространств те, которые считают необходимым изменить в первую очередь. Таким образом составляется рейтинг, первые строчки которого занимают наиболее популярные у тюменцев локации. Их преображают в приоритетном порядке в рамках городских, региональных и федеральных программ, в том числе национального проекта "Жильё и городская среда".