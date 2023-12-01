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Ярковская больница получила видеоэндоскопическую систему

Общество, 08:33 16 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видеоэндоскопическая система поступила в областную больницу №24 (с. Ярково) в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Она представляет собой диагностическую систему экспертного класса.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, система оборудована видеоэндоскопом, отличной передачей цвета и высокой прочностью конструкции. Для лучшей визуализации сосудов и мелких структур слизистой оболочки добавлена система мультиволн.

Встроенный жесткий диск с большим объемом памяти позволит сохранить огромное количество отчетов диагностики, фотографий, видео, данных пациентов. Вся информация выводится на монитор. Кронштейн позволяет развернуть монитор для удобства просмотра как врачу, так и пациенту.

По словам врача-эндоскописта Владимира Краско, новое оборудование себя уже зарекомендовало только с лучших сторон. Экспертный класс диагностической системы обеспечивает высокое качество и четкость, а это значит, что случаи выявления патологий на ранних стадиях только увеличатся. Более того, архив, хранящийся в памяти, станет незаменимым помощником специалистов.

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