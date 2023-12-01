Дед Мороз и Тюменский духовой оркестр исполнят новогодние хиты на улицах города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дед Мороз и Тюменский духовой оркестр проедут по улицам города и подарят тюменцам новогоднее настроение 30 декабря и 3,4 января. В программу вошли популярные мелодии и новогодние хиты.

30 декабря в 12 часов яркий автобус с коллективом остановится на пешеходной улице Дзержинского, через час уже будет выступать на Цветном бульваре в районе цирка. В 14 часов тюменцы встретят Деда Мороза и музыкантов на площади 400-летия Тюмени у драмтеатра. В 15 часов - ЖК "Финский залив", ул. Парада Победы, 11.

3 и 4 января коллектив даст концерт на Цветном бульваре в 13 часов 30 минут. Площадь 400-летия Тюмени в 14 часов 30 минут и через час на улице Дзержинского.

архив "Тюменской линии" от 2 января 2022 г.