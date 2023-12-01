Перед каникулами школьникам Тюменской области расскажут о безопасности на дорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инструктажи и практикумы проведут для школьников сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. В преддверии каникул стартует комплекс мероприятий по безопасному поведению детей на дорогах, сообщает ведомство.

В профилактических занятиях вместе с автоинспекторами примут участие главы муниципалитетов, депутаты, известные спортсмены и общественники, представители "родительских патрулей" и юные инспекторы движения. Автоинспекторы и лидеры мнений напомнят школьникам правила безопасного пересечения проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам и разъяснят, как при движении по зимним улицам и дорогам избежать попадания в сезонные дорожные ловушки.

Отметим, в 2023 году на дорогах региона в результате дорожных аварий ранены 547 юных участников движения, девять - погибли. Наблюдается рост числа ДТП с участием детей-пешеходов, в которых травмирован 191 ребенок. При этом, треть происшествий произошли из-за неосторожности детей.