  • 17 декабря 202317.12.2023воскресенье
  • USD89,6966
    EUR98,4186
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Перед каникулами школьникам Тюменской области расскажут о безопасности на дорогах

Общество, 12:23 17 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инструктажи и практикумы проведут для школьников сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. В преддверии каникул стартует комплекс мероприятий по безопасному поведению детей на дорогах, сообщает ведомство.

В профилактических занятиях вместе с автоинспекторами примут участие главы муниципалитетов, депутаты, известные спортсмены и общественники, представители "родительских патрулей" и юные инспекторы движения. Автоинспекторы и лидеры мнений напомнят школьникам правила безопасного пересечения проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам и разъяснят, как при движении по зимним улицам и дорогам избежать попадания в сезонные дорожные ловушки.

Отметим, в 2023 году на дорогах региона в результате дорожных аварий ранены 547 юных участников движения, девять - погибли. Наблюдается рост числа ДТП с участием детей-пешеходов, в которых травмирован 191 ребенок. При этом, треть происшествий произошли из-за неосторожности детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области , дети на дороге

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:17 17.12.2023В поликлинике поселка Голышманово установили новый компьютерный томограф
13:03 17.12.2023Тюменские библиотекари устроили новогодний квест по "Бременским музыкантам"
12:23 17.12.2023Перед каникулами школьникам Тюменской области расскажут о безопасности на дорогах
11:38 17.12.202317 больших елей украсят детсады и учреждения в Тюменской области