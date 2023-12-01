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Тюменская финалистка конкурса "Лидеры России" поделилась секретом совмещения семьи и карьеры

Общество, 11:25 17 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская финалистка конкурса "Лидеры России" в УФО поделилась секретом успешного совмещения семьи и развития карьеры. Елена Калиева является директором, занимается волонтерством и воспитывает троих детей. Она уверена, что каждая женщина, которой посчастливилось стать многодетной мамой, может добиться профессиональных высот, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Семья – это такой же коллектив со своей культурой, ценностями, убеждениями, а мама – его лидер. Для нас – многодетных родителей – все возможно, тем более в новом 2024 году, который объявлен Годом семьи в России", - рассказала финалистка окружного этапа.

Одновременно с конкурсом управленцев она участвовала в федеральной программе "Мама-предприниматель". Елена защитила проект и запустила курс обучения искусству речи и публичным выступлениям.

Вместе с супругом Ильнуром она воспитывает трех детей - Карину, Данию, Назара и составляют успешный творческий дуэт. Недавно Калиевы стали лауреатами I Всероссийского фестиваля-конкурса исполнительских искусств "Водевиль талантов" в Саранске и получили специальный диплом за пропаганду семейных ценностей.

Дети и муж Елены поддерживают ее во всех творческих и профессиональных начинаниях.

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# Лидеры России , семья

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