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В поликлинике поселка Голышманово установили новый компьютерный томограф

Общество, 15:17 17 декабря 2023

ИИЦ "Голышмановский вестник" | Фото: ИИЦ "Голышмановский вестник"

Новый компьютерный томограф российского производства установили в Областной больнице № 11 р.п. Голышманово. В медучреждении рассчитывают за счет него повысить качество диагностики, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Новый аппарат российской сборки с отечественным программным обеспечением. При обследовании пациента позволяет делать 64 среза, что вдвое больше, чем прежний томограф. Это позволяет точнее установить диагноз. Расширен перечень программ диагностики, появилась возможность выявлять злокачественные новообразования кишечника или желудка на ранних стадиях", - рассказал главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

Обследование смогут проходит как жители Голышмановского округа, так и Аромашевского, Омутинского и Юргинского районов. Прежний томограф проработал в учреждении около пяти лет и в пандемию Covid-19 помог спасти десятки человеческих жизней.

Оборудование приобрели в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# Голышмановский городской округ , здравоохранение , оборудование

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