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Тюменка Виктория Сливко выиграла большой масстарт на Кубке Содружества в Уфе

Спорт, 15:31 17 декабря 2023

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Виктория Сливко заняла первое место в большом масстарте Кубка Содружества, который прошел в Уфе 17 декабря. На втором месте Анастасия Егорова, третьем – Наталья Гербулова, сообщается в ТГ-канале Союза биатлонистов России.

В финальной гонке участвовали 47 сильнейших биатлонисток России и Белоруссии. Они преодолели 12 км трассы, перепады высоты на которой доходили до 39 м.

Результаты тройки сильнейших распределились следующим образом: Виктория Сливко – 38.37,3, Анастасия Егорова – 12,2, Наталья Гербулова – 16,7.

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# биатлон , Виктория Сливко

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