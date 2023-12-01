Тюменка Виктория Сливко выиграла большой масстарт на Кубке Содружества в Уфе

| Фото: Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Виктория Сливко заняла первое место в большом масстарте Кубка Содружества, который прошел в Уфе 17 декабря. На втором месте Анастасия Егорова, третьем – Наталья Гербулова, сообщается в ТГ-канале Союза биатлонистов России.

В финальной гонке участвовали 47 сильнейших биатлонисток России и Белоруссии. Они преодолели 12 км трассы, перепады высоты на которой доходили до 39 м.

Результаты тройки сильнейших распределились следующим образом: Виктория Сливко – 38.37,3, Анастасия Егорова – 12,2, Наталья Гербулова – 16,7.