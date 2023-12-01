Мобильное приложение "Ешь Куш" представят тюменские студенты в Москве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мобильное приложение об осознанном потреблении еды "Ешь Куш" представят тюменские студенты на федеральной выставке в Москве с 18 по 19 декабря. Команда победила в битве проектов, которая прошла в рамках программы "Я в деле" в отеле "Евразия" 17 декабря.

"Ешь Куш" - идея студента ТИУ Артема Яковлева и студентки ТюмГУ Аделины Абубакировой. Сервис поможет бизнесменам распродавать нереализованную продукцию, а пользователям приобретать качественную еду со скидкой. Приложение уже находится в разработке.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Как только озвучили итоги и назвали наш проект, испытали волнение, радость", - сказал Артем, а Аделина добавила, что они постараются достойно представить Тюменскую область на федеральном этапе.

Второй приз - сертификат на 50 тыс. рублей от региональных организаторов, получили ребята с проектом Buratino_stor. Также они выиграли приз зрительских симпатий. Это экологичные игрушки в виде белок, драконов и других животных. С ними могут играть дети, а еще их можно использовать в качестве статуэток.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всего на выставке было показано около 20 проектов от студентов из университетов и колледжей города. Некоторые ребята выступали в коллаборации. Например, София Витюк из ТюмГУ и Диана Биткова из колледжа экономики, управления и права. Девушки с использованием 3D-печати создали детские подвижные игрушки: осьминога, хамелеона и другие. В разработке сейчас бабочка и дракон.

"Есть дети с определенными заболеваниями и им, чтобы успокоиться нужно что-то подергать, подвигать. Игрушки как раз ориентированы на это. Но так получается, что у нас заказы делают и подростки, которым хочется расслабиться после тяжелого дня. То есть они как антистресс", - пояснила София.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Было и несколько идей для мобильных приложений. Суть "Игрологии" в том, чтобы дети развивали гибкие навыки, такие как критическое и логическое мышление, умение искать информацию и работа в команде.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Голосовой помощник Ai-bolit — это нейросеть с функцией голоса. Автор проекта, студентка медуниверситета Лина Халитова говорит, что это как "Алиса", но только в сфере здоровья. Он может ответить на вопросы, куда обращаться при определенных болях или напомнит о своевременном принятии таблеток.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Все мы склонны к тому, чтобы гуглить симптомы в интернете. И мы решили сделать такого помощника, который выдает ответы на основе клинических рекомендаций Минздрава. Он поможет также вызвать скорую, записать к врачу. Это приложение с чат-ботом, но с функцией голоса", - добавила четверокурсница ТюмГМУ.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще один проект — нетипичное антикафе Escape, где каждый взрослый может попасть в детство. Поиграть в сегу, денди, настольные игры. "Главное отличие от других заведений в том, чтобы люди у нас налаживали связь поколений. Родители могут прийти с детьми. Для последних, кстати, планируются современные игры. То есть и дети могут показать свое детство взрослым", - отметил один из инициаторов идеи, студент ТИУ Константин Хакимов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помимо выставки прошла панельная дискуссия с представителями администрации города, тюменских вузов и предпринимателями.

"Все проекты мы передадим в центр "Мой бизнес", так что участники могут не переживать за их дальнейшую судьбу", - подчеркнула руководитель программы " Я в деле" в Тюменской области Виктория Утегенова.

Напомним, что проекты четвертого сезона команды разрабатывали в течение месяца. Всего на него заявились 300 тюменских студентов из ссузов и вузов региона. Это на 60 человек больше, чем в прошлый раз.

Виктория Макарова