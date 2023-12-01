Гуманитарную помощь отправили из Тюмени в ЛНР, ДНР и Белгородскую область

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Гуманитарную помощь отправили из Тюмени в ЛНР, ДНР и Белгородскую область. Жители областного центра собрали 300 посылок бойцам со сладостями, консервами, сухим душем, теплыми вещами, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Также в гуманитарном грузе 150 мешков маскировочных сетей, 200 посылок в госпитали, 500 одеял, более одной тысячи текстильных и разовых простыней, моющихся наматрасников. Госпитали получат елки и новогодние украшения. Кроме того, посылки вручат и жителям Краснодона, Рубежного (ЛНР), Горловки (ДНР), приграничной части Белгорода и области, где находятся зоны эвакуации раненых.

Сбор организовали региональные отделения партии "Единая Россия" и Союза женщин России. Вместе с Тюменью фуры гуманитарной помощи в новые субъекты отправили 47 регионов. Старт акции состоялся в прямом эфире на встрече секретарей региональных отделений с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым и секретарем генерального совета партии Андреем Турчаком в рамках XXI Съезда партии, который проходит в Москве 17 декабря.