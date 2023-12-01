Тюменцев приглашают стать тайными Сантами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в акции, где любой желающий сможет присоединиться к популярной традиции анонимного обмена подарками к Новому году. Жители города в специальной форме напишут, что хотели бы получить, а также исполнят желание другого участника. Заявки принимают до 20 декабря, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

"В это предновогоднее время с помощью нашей акции любой сможет почувствовать себя волшебником, пробудить свое внутреннее сияние и создать праздничное настроение как себе, так и незнакомому человеку", — сказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.

Чтобы принять участие, необходимо написать сообщение виртуальному персонажу мультицентра Абро Кодабрычу во ВКонтакте. После окончания приема заявок состоится жеребьевка и распределение участников на пары случайным образом. Каждый из них получит сообщение от Абро Кодабрыча о пожелании его подопечного и времени, в течение которого нужно принести подарок в мультицентр. Оставить подарок для подопечного и забрать свой можно будет под елкой в мультицентре по ул. Ванцетти, 1 до 28 декабря. Также участник сможет сделать моментальное фото, написать на нем свое пожелание получателю и прикрепить к подарку. Кроме того, во время жеребьевки определится пятерка тех, кто получит в подарок брендированные худи и футболки от мультицентра.

Добавим, особенность подарков в том, что все они должны соответствовать сияющей тематике: вещи с глиттером, блеском, стразами.