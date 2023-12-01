В Тюменской области восстановят усадьбу Григория Распутина конца XIX века

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Усадьбу Григория Распутина конца XIX - начала XX века восстановят в с. Покровском в Тюменской области. Комплекс станет еще одним привлекательным объектом для туристов.

Об этом глава региона Александр Моор сообщил в интервью ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"По пути от Тюмени до Тобольска, если ехать на автомобиле, находится село Покровское - родина Григория Распутина. Там же находится первый частный музей Распутина. В этом же населенном пункте наш тюменский инвестор готов построить большой исторический комплекс старца Григория, воссоздать не просто отдельный дом-музей, а воссоздать большую усадьбу в стиле конца XIX - начала XX века", - рассказал он.

Комплекс станет еще одним привлекательным объектом для туристов, которые путешествуют по Тюменской области, так как имя Распутина известно не только в России, но и за рубежом. Среди популярных мест для посещения в регионе губернатор отметил Тобольск и Тобольский кремль, село Абалак, где снимался фильм "По щучьему велению", и Ялуторовск, который ежегодно собирает туристов на конкурс блинопеков.

Туристический поток за 2023 год вырос на 10 %, в связи с этим в регионе системно занимаются улучшением туристической инфраструктуры.

"Мы недавно приняли решение о предоставлении земельного участка под крупный инвестпроект для расширения хорошо известной нашим землякам базы "Верхний бор". Это один из первых термальных источников, который будет расширяться и предоставлять более качественные услуги. Наш флагман "ЛетоЛето" также построил еще один открытый бассейн, и инвестор реализует проект по дальнейшему расширению этого комплекса", - уточнил губернатор.

В Тюменской области планируют создать новый термальный курорт рядом с областным центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Площадь курорта составит около 260 га. Идет разработка концепции курорта и его функционального зонирования.