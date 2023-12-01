  • 18 декабря 202318.12.2023понедельник
  • USD89,6966
    EUR98,4186
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области восстановят усадьбу Григория Распутина конца XIX века

Губернатор, 15:10 18 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Усадьбу Григория Распутина конца XIX - начала XX века восстановят в с. Покровском в Тюменской области. Комплекс станет еще одним привлекательным объектом для туристов.

Об этом глава региона Александр Моор сообщил в интервью ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"По пути от Тюмени до Тобольска, если ехать на автомобиле, находится село Покровское - родина Григория Распутина. Там же находится первый частный музей Распутина. В этом же населенном пункте наш тюменский инвестор готов построить большой исторический комплекс старца Григория, воссоздать не просто отдельный дом-музей, а воссоздать большую усадьбу в стиле конца XIX - начала XX века", - рассказал он.

Комплекс станет еще одним привлекательным объектом для туристов, которые путешествуют по Тюменской области, так как имя Распутина известно не только в России, но и за рубежом. Среди популярных мест для посещения в регионе губернатор отметил Тобольск и Тобольский кремль, село Абалак, где снимался фильм "По щучьему велению", и Ялуторовск, который ежегодно собирает туристов на конкурс блинопеков.

Туристический поток за 2023 год вырос на 10 %, в связи с этим в регионе системно занимаются улучшением туристической инфраструктуры.

"Мы недавно приняли решение о предоставлении земельного участка под крупный инвестпроект для расширения хорошо известной нашим землякам базы "Верхний бор". Это один из первых термальных источников, который будет расширяться и предоставлять более качественные услуги. Наш флагман "ЛетоЛето" также построил еще один открытый бассейн, и инвестор реализует проект по дальнейшему расширению этого комплекса", - уточнил губернатор.

В Тюменской области планируют создать новый термальный курорт рядом с областным центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Площадь курорта составит около 260 га. Идет разработка концепции курорта и его функционального зонирования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , Григорий Распутин , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 18.12.2023В Тюменской области количество смертельных отравлений наркотиками сократилось на 18 %
15:10 18.12.2023В Тюменской области восстановят усадьбу Григория Распутина конца XIX века
16:28 17.12.2023Делегация Тюменской области участвует в съезде "Единой России" на ВДНХ в Москве
15:10 15.12.2023Александр Моор вручил 25 школьникам паспорта граждан Российской Федерации