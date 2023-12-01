Студия "Семья+" завершила сезон в Менделеевке яркой новогодней программой

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Более 70 человек собрала финальная встреча досуговой студии "Семья+" "Дед Мороз и новогоднее чудо" в уходящем году в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева. Ребята помогли деду Морозу найти ключ от новогоднего сундука, в котором он спрятал все свое волшебство, расписали имбирные пряники, прочли "Новый год в Простоквашино" и сыграли в настолки.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

По словам культорганизатора Менделеевки Марии Белоус, в течение 2023 года прошло восемь встреч студии, которые объединили более 500 участников – детей и их родителей.

"На новогодней встрече, которая завершила цикл мероприятий проекта "Семья+" в уходящем году, мы постарались подарить всем новогоднее настроение, а также объединить семьи через совместное творчество. Работу проекта обязательно продолжим в 2024, ведь он объявлен президентом Годом семьи", - подчеркнула Мария Белоус.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Тюменка Дарья пришла на праздник с четырехлетним сыном Филиппом.

"Мы впервые посетили студию досуга. Нам очень понравилось новогоднее представление. Впечатлило разнообразие конкурсов, насыщенная программа, шикарные костюмы и замечательные артисты. Атмосфера была теплой и уютной. Праздник удался!" – поделилась она.

Дарья отметила чуткий подход организаторов – на мастер-классах они объясняли, рассказывали и помогали всем участникам. Молодая мама считает, что такие мероприятия обязательно нужно проводить. Они помогают детям найти новых друзей, по-другому взглянуть на библиотеку, вызвать неподдельный интерес к чтению. По словам Дарьи, атмосфера волшебства, созданная на празднике, дала участникам почувствовать скорое приближение Нового года.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Малыши подошли дать интервью всем коллективом. Самыми бойкими оказались Аделя и Рувим. Они рассказали, что самостоятельно смогли разукрасить имбирные пряники для Нового года. Поводили хоровод с дедом Морозом и Снегурочкой. Больше всего дошкольникам пришлись по душе конкурсы с гирляндой. А впечатлил посох волшебного дедушки: "Он сначала не горел, а потом очень ярко загорел, было очень красиво".

Добавим, что на празднике библиотекари напомнили собравшимся о важности соблюдения традиций и сохранения семейных ценностей, потому что Новый год – один из самых семейных праздников страны.

Инна Кондрашкина