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Более 15 тысяч человек работают в IT-компаниях Тюменской области

Общество, 17:12 18 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 15 тысяч человек работают в IT-компаниях Тюменской области. Ежегодно происходит прирост кадров в отрасли. А общее количество ИКТ-специалистов в крупных и средних организациях экономики и социальной сферы увеличилось на 1 тыс. человек.

Такие данные привел директор департамента цифровизации Тюменской области Станислав Логинов на встрече с IT-компаниями в Технопарке 18 декабря.

"В разрезе рынка 1 процент - это ремонт компьютеров и оргтехники. IT-услуги составляют уже 17 процентов, 82 процента - телекоммуникации. А в количестве компаний все наоборот. Компаний в области связи и телекоммуникаций гораздо меньше, но объем выручки у них в три раза больше, чем у остальных участников рынка", - рассказал руководитель ведомства.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За последние четыре года объем выручки вырос на 11%. Пик пришелся на 2022 год, когда объем дохода отрасли превысил 21,3 млрд рублей. А объем услуг по разработке программного обеспечения увеличился в 2 раза, начиная с 2019 года.

Оксана Корнеенкова

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# ИТ-технологии

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