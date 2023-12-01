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Ишимские врачи спасли подростка, пострадавшего от отравления угарным газом

Общество, 19:46 18 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жизнь подростка, пострадавшего от отравления угарным газом, спасли медики Областной больницы №4 в Ишиме. Инцидент произошел в Сорокинском районе в разгар сильных морозов 10 декабря. Ребенка без сознания в закрытой комнате обнаружили рано утром родители, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Специалисты газовой службы пояснили, трубу котла затянуло куржаком, и угарный газ заполнил комнату подростка. К приезду бригады скорой всем троим потребовалась медпомощь. Родителям ее оказали на месте, а юношу госпитализировали в областную больницу №4.

Более суток ребенку оказывали специализированную помощь в отделении анестезиологии-реанимации. После стабилизации состояния его перевели в профильное отделение. Сегодня его жизни ничего не угрожает, пациент выписан на амбулаторное лечение.

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# отравление , угарный газ

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