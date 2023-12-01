Лучших представителей волонтерского движения наградили в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Лучших представителей волонтерского движения наградили во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени 18 декабря. Также были отмечены наиболее активные центры.

День добровольца в Тюменской области уже стал традиционным праздником. В "Пионере" собрались волонтеры со всего региона – представители муниципальных, опорных, студенческих центров развития добровольчества, руководители добровольческих организаций и объединений, авторы социально ориентированных проектов.

Как отмечает руководитель координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области ГАУ ДО ТО ДТиС "Пионер" Анастасия Баканова, добровольческое сообщество развивается с каждым годом. "Добровольцев в регионе насчитывается уже более 60 тысяч человек. Четвертый год подряд наш ресурсный центр признан лучшим. Добровольчество – в первую очередь, это люди. Это добро, поддержка, тепло. С каждым днем находишь все новые знакомство не только в своем регионе, но и по всей России. Например, мы хорошо общаемся с московской Ассоциацией волонтерских центров, суздальским ресурсным центром. Перечислять долго. Это очень ценно: можно приехать в любой город, позвонить любому из руководителей и нас везде примут", – поделилась Анастасия Баканова.

На сцене вручили благодарственные письма добровольцам, оказавшим содействие при ликвидации лесных пожаров на территории Тюменской области, за участие в проведении мероприятий, направленных на формирование культурной безопасности населения, за содействие в области спасения людей. Напомним, в регионе создан опорный центр добровольчества ЧС. 12 общественных организаций за 2023 год привлекались более трех тысяч раз.

"Мы приехали на церемонию, чтобы сказать спасибо добровольцам, которые плотно работают с нами. Мы начали этот год напряженно. Как вы помните, была соответствующая лесопожарная обстановка. Также искали потерявшихся людей – более 250 человек. Занимаемся профилактической работой по паводку, лесным пожарам. Совместно воспитываем молодежь", – рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Тюменской области Вячеслав Митряков.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Награждали не только молодежь. Лидер штаб-квартиры серебряного добровольчества Тюменской области Светлана Шульц завоевала второе место по итогам областного конкурса "Доброволец Тюменской области" в номинации "Лидер добровольческого движения" в категории старше 55 лет. Волонтерством женщина начала заниматься семь лет назад еще в Надыме. Тогда она была членом добровольной народной дружины. Три года назад Светлана Шульц вернулась в Тюмень, прошла обучение в "Школе волонтера" и с тех пор плотно занимается добровольчеством в областной столице.

"Приоритетное направление у нас – социальное. Есть три отделения деменции, отделение центра "Милосердие". Мы еще работаем в центре "Семья" с детьми, оставшимися без попечения родителей. Наши волонтеры по графику, два раза в неделю, посещают эти отделения, проводят занятия с подопечными. Я по большей части выступаю как координатор", – поделилась Светлана Шульц.

По ее словам, волонтерский деятельность продлевает жизнь. Самое главное – общение. Кроме этого, добровольчество дает уникальную возможность посетить другие города, поучаствовать в мероприятиях всероссийского уровня. Светлана Шульц много где побывала, больше всего ей запомнилась акция "Бессмертный полк", которая прошла на Красной площади в Москве в 2022 году. В 2023 году тюменка побывала на "Студенческой весне" в Перми, Уфе.

Инна Пахомова