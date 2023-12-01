Новый центр для пожилых людей с деменцией откроется в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще один центр дневного пребывания для пожилых людей с умеренными или тяжелыми когнитивными расстройствами откроется в Тюмени в 2024 году. Это будет четвертый по счету полустационар, организованный региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Об этом рассказала заместитель директора по социальной работе центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Светлана Малахова на пресс-конференции 18 декабря.

"В 2023 году в трех центрах обслужено 189 человек. 116 получателей социальных услуг состоят на социальном обслуживании. С открытием еще одного филиала мест станет больше. В этом направлении работа проводится не только с пожилыми людьми, но и с их родственниками. Деменция — болезнь страшная, и не каждый из нас понимает, что это такое и как с этим быть", — отметила она.

Сейчас в Тюмени работают центры для граждан с умеренными или тяжелыми когнитивными расстройствами по адресам: пр. Солнечный 10/1, ул. Логунова 11/7, ул. Мельникайте, 107. С посетителями взаимодействуют специалисты по социальной работе, культорганизаторы, психологи, помощники по уходу, инструкторы по адаптивной физической культуре. Занятия направлены на то, чтобы замедлить прогрессирование деменции. Дневная занятость включает адаптивную физическую нагрузку, упражнения и игры для тренировки когнитивных навыков, досуговые мероприятия. Услуги оказываются с учетом индивидуальных особенностей и тяжести заболевания.

Региональный центр активного долголетия сотрудничает со специалистами Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова.

"Обучили наших сотрудников тестированию, в ходе которого можно понять, в какой стадии у человека когнитивное расстройство. Любой человек, который попадает в поле нашего зрения, проходит тестирование, чтобы мы понимали, какие ему необходимы формы социального обслуживания", — сообщила Светлана Малахова.

В центрах психологическую и информационную помощь родственникам людей с деменцией оказывают на встречах. В них участвуют врачи, юристы, специалисты по уходу. Чтобы попасть на эти встречи, нужно позвонить по телефону 8 (3452) 64-66-61 и оставить свои контакты.

Вера Коршунова