14 инновационных проектов для активного долголетия, здоровья детей разрабатывают в Тюменском медуниверситете

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14 инновационных проектов для активного долголетия и корректировки возрастных заболеваний, здоровья детей, подготовки медицинских кадров разрабатывают в Тюменском медицинском университете. К работе ученых вуза подключатся 55 старшекурсников, которые обучаются по дополнительной программе образования HPSM "Будущее сейчас", сообщает вуз.

Объединившись в проектные команды, научные руководители и студенты определяют задачи на ближайшее полугодие.

Под руководством к.м.н., доцента кафедры онкологии, радиологии и радиотерапии Артема Кельна студенты будут работать над созданием устройства для дозированного введения вакцины, которое повысит эффективность внутрипузырной БЦЖ терапии при поверхностном рецидивирующем раке мочевого пузыря. Это решит проблему местных и системных осложнений у пациента.

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Несколько научных проектов связаны с питанием. Команда к.м.н., доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней Валерии Авдеевой поможет в разработке линейки премиксов для персонифицированной коррекции микронутриентной недостаточности, характерной для жителей Тюменской области.

"Намечается сотрудничество вуза с ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", под эгидой которого в Тюменском медицинском университете планируется организовать центр регионального питания населения. Мы ожидаем, что студенты помогут не только разработать, но и реализовать проекты по этой тематике. Их умение мыслить масштабно и смотреть на идею свежим взглядом очень ценно", - сказала Валерия Авдеева.

Вместе с д.м.н., профессором Еленой Туровининой старшекурсники будут работать над технологиями для реабилитации пациентов.

"Мы рассматриваем несколько перспективных идей. Например, усовершенствования VR - тренажера для нейрореабилитации после инсульта, а также создания платформы реабилитации - информационного продукта, который будет накапливать результаты использования наших устройств, а также предлагать пациентам поддерживающие технологии, в том числе для использования удаленно", - пояснила профессор Туровинина.

Итогом работы студентов станут публикации статей в научных журналах и подготовка заявок для участия в грантовых конкурсах. Работа над проектами будет проходить параллельно с учебой и освоением дополнительных знаний и навыков по программе HPSM "Будущее сейчас".

Ректор Иван Петров считает, что умение создавать инновации и коммерциализировать результат интеллектуальной работы все больше будут востребованы. После окончания обучения выпускников будут ждать в alma mater для продолжения начатой ими научной работы.