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Станцию водоочистки запустили в селе Викуловского района

Экономика, 18:37 19 декабря 2023

глава Викуловского района Андрей Лотов | Фото: глава Викуловского района Андрей Лотов

Станцию водоочистки запустили в селе Чебаклей Викуловского района. Объект блочно-модульного типа, сообщил глава муниципального образования Андрей Лотов.

"Еще один населенный пункт нашего района обеспечен очищенной питьевой водой. Чистая вода подается в водопроводные сети с прошлой недели", - рассказал глава района.

Отметим, что в с. Чебаклей в 2023 году также отремонтировали дорогу по улице Советской. Она имеет щебеночное покрытие, построены канавы и подъездные пути к жилым домам. Работы выполнены за счет районного бюджета.

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# Викуловский район , чистая вода

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