Станцию водоочистки запустили в селе Викуловского района
Экономика, 18:37 19 декабря 2023
| Фото: глава Викуловского района Андрей Лотов
Станцию водоочистки запустили в селе Чебаклей Викуловского района. Объект блочно-модульного типа, сообщил глава муниципального образования Андрей Лотов.
"Еще один населенный пункт нашего района обеспечен очищенной питьевой водой. Чистая вода подается в водопроводные сети с прошлой недели", - рассказал глава района.
Отметим, что в с. Чебаклей в 2023 году также отремонтировали дорогу по улице Советской. Она имеет щебеночное покрытие, построены канавы и подъездные пути к жилым домам. Работы выполнены за счет районного бюджета.