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Маршрут автобуса № 63 в Тюмени изменится с 21 декабря

Общество, 16:59 20 декабря 2023

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Схема движения маршрута регулярных перевозок № 63 "з-д Медоборудования – Тараскуль" в Тюмени изменится с 21 декабря.

Три автобуса большого класса начнут ездить по укороченной схеме от "Центрального рынка" до остановки "Никольский (д. Патрушева)". В схеме появятся остановочные пункты "Центральный рынок", "ул. Федора Достоевского (д. Патрушева)", "ул. Александра Пушкина (д. Патрушева)", "Никольский (д. Патрушева)" в прямом и обратном направлениях и "Сквер Немцова" в обратном направлении.

Три автобуса среднего класса будут осуществлять движение без изменения схемы.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобусы , общественный транспорт

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