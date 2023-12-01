  • 20 декабря 202320.12.2023среда
  • USD90,0870
    EUR98,5764
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени к административной ответственности привлекли папу-водителя за отсутствие автокресла

Общество, 18:26 19 декабря 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

К административной ответственности привлекли тюменца, в автомобиле которого восьмимесячный ребенок ехал на руках у мамы. Нарушение установили в ходе проверок, которые проводят сотрудники ДПС у детских садов и поликлиник в Калининском административном округе Тюмени 19 декабря, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Инспекторы не только проверяют наличие детского автокресла, но и смотрят, правильно ли оно установлено, проводят разъяснительную работу с водителями.

Добавим, в 2023 году на дорогах Тюменской области более 11 тыс. детей перевозились в автомобилях с нарушением требований закона, в том числе по федеральным трассам, где ДТП характеризуются особой тяжестью последствий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# автокресло , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 19.12.202319 тыс. 700 вакансий заявили работодатели Тюменской области
18:52 19.12.2023В Тюмени началось строительство ледового городка с драконами
18:48 19.12.2023Белый Медведь встретил автомобилистов на переезде станции Винзили
18:42 19.12.2023Путешествие на космодром подарили трехмиллионному посетителю выставки "Россия"