В Тюмени к административной ответственности привлекли папу-водителя за отсутствие автокресла

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

К административной ответственности привлекли тюменца, в автомобиле которого восьмимесячный ребенок ехал на руках у мамы. Нарушение установили в ходе проверок, которые проводят сотрудники ДПС у детских садов и поликлиник в Калининском административном округе Тюмени 19 декабря, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Инспекторы не только проверяют наличие детского автокресла, но и смотрят, правильно ли оно установлено, проводят разъяснительную работу с водителями.

Добавим, в 2023 году на дорогах Тюменской области более 11 тыс. детей перевозились в автомобилях с нарушением требований закона, в том числе по федеральным трассам, где ДТП характеризуются особой тяжестью последствий.