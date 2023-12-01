  • 19 декабря 202319.12.2023вторник
  • USD90,4162
    EUR98,7578
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

"Россети Тюмень" повысили надежность электроснабжения жителей в селе Перевалово

Общество, 17:03 19 декабря 2023

пресс-служба АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень»

Энергетики установили новую трансформаторную подстанцию (ТП) мощностью 250 кВА, а на действующей заменили трансформатор мощностью 400 кВА для перераспределения нагрузки в с. Перевалово Тюменской области. Это позволило стабилизировать уровень напряжения в распредсети и повысить качество электроснабжения жителей улицы Гравийная и переулка Нового.

Застройка новых улиц производилась летом, а в зимние морозы в условиях отсутствия газового отопления нагрузка на электрические сети в части села выросла в несколько раз. Выполненные после завершения работ замеры напряжения у потребителей подтвердили, что показатели качества электроэнергии по данным улицам соответствуют ГОСТ.

Всего в 2023 году энергетики отремонтировали 234 ТП и 614 км ЛЭП в Тюменской области. Техобслуживание более 60 ТП в Андреевском, Мальковском, Переваловском, Кулаковском и Каменском муниципальных образованиях выполнялось сверх плана, сообщает пресс-служба АО "Россети Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Россети Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 19.12.2023Водители сбили двух косуль на дорогах в Викуловском и Исетском районах
17:31 19.12.2023В Тюменской области владельцы Пушкинской карты чаще всего посещают ДК и клубы
17:09 19.12.2023 14 инновационных проектов для активного долголетия, здоровья детей разрабатывают в Тюменском медуниверситете
17:03 19.12.2023"Россети Тюмень" повысили надежность электроснабжения жителей в селе Перевалово