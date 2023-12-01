"Россети Тюмень" повысили надежность электроснабжения жителей в селе Перевалово

| Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень»

Энергетики установили новую трансформаторную подстанцию (ТП) мощностью 250 кВА, а на действующей заменили трансформатор мощностью 400 кВА для перераспределения нагрузки в с. Перевалово Тюменской области. Это позволило стабилизировать уровень напряжения в распредсети и повысить качество электроснабжения жителей улицы Гравийная и переулка Нового.

Застройка новых улиц производилась летом, а в зимние морозы в условиях отсутствия газового отопления нагрузка на электрические сети в части села выросла в несколько раз. Выполненные после завершения работ замеры напряжения у потребителей подтвердили, что показатели качества электроэнергии по данным улицам соответствуют ГОСТ.

Всего в 2023 году энергетики отремонтировали 234 ТП и 614 км ЛЭП в Тюменской области. Техобслуживание более 60 ТП в Андреевском, Мальковском, Переваловском, Кулаковском и Каменском муниципальных образованиях выполнялось сверх плана, сообщает пресс-служба АО "Россети Тюмень".