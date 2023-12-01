Тюменские ученые-медики использовали картофель для производства наночастиц серебра

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ученые Тюменского медицинского университета в составе международной исследовательской группы использовали картофель для производства наночастиц серебра.

Микроскопические объекты, полученные из водного экстракта кожуры белого картофеля, экспериментально проявили антимикробные и цитотоксические свойства против ряда патогенных микроорганизмов, что подтверждает состоятельность такого метода синтеза наночастиц для медицины, сообщает РИА Новости.

Наночастицы металлов играют важную роль во многих отраслях науки и техники – от микроэлектроники до биомедицины. Однако их производство сопряжено с высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду.

Один из доступных источников отходов растительного происхождения — картофель, который в значительных объемах выращивают во многих странах мира и употребляют в пищу почти на всей нашей планете.

Исследователи ТМУ совместно с коллегами из Азербайджана, Китая и Турции разработали новый способ получения наночастиц серебра, где в качестве восстановителя выступает крахмал, полученный из кожуры белого картофеля (Solanum tuberosum).

"В рамках исследования мы предложили метод синтеза наночастиц серебра из отходов картофелеводства и протестировали продукт на обладание необходимыми механическими, структурными и терапевтическими свойствами", — рассказала один из авторов работы, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ТМУ Аферин Таги кызы Бейерли.

Антибактериальная активность полученных наночастиц проверялась относительно устойчивых к антибиотикам штаммам золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), кишечной палочки (Escherichia coli) и грибков Candida albicans (возбудитель кандидоза, внутрибольничных инфекций и болезней при иммунодефиците).

В университете отметили, что полученные наночастицы серебра могут быть использованы не только для производства лекарственных препаратов для лечения людей. Благодаря низкой себестоимости они могут найти применение также в сельском хозяйстве для защиты растений от бактериальных и грибковых заболеваний.