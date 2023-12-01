Елки из вторсырья установили на мусоросортировочных заводах в Тюменской области

| Фото: Управление по связям с общественностью ООО «Тюменское экологическое объединение» | Фото: Управление по связям с общественностью ООО «Тюменское экологическое объединение»

Елки, созданные из вторичного сырья, установили на мусоросортировочных заводах Тюменской области. Зелёный ПЭТ для их изготовления отсортировали из твёрдых коммунальных отходов сотрудники предприятий в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Нужные по форме и виду бутылки тщательно отобрали, очистили и подготовили.

"Нашей замечательной традиции уже третий год. Нарядные экоёлки призваны не только поднять настроение водителям приезжающих мусоровозов, работникам и гостям заводов, но и служат напоминаем о важности правильного обращения с отходами: то, что многие считают мусором, таковым не является", – сообщили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Увидеть и загадать желание под необычными ёлками можно до конца января. Потом все они будут разобраны и отправлены на перерабатывающие заводы, чтобы стать сырьем для новых товаров.