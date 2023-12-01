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Стартап тюменских студентов занял призовое место на федеральной "Битве проектов" в Москве

Общество, 17:21 20 декабря 2023

со страницы Виктории Утегеновой во ВКонтакте | Фото: со страницы Виктории Утегеновой во ВКонтакте

Стартап тюменских студентов "Ешь куш" занял третье место на федеральной "Битве проектов" программы молодежного предпринимательства "Я в деле" среди вузов в Москве. Артему Яковлеву и Аделине Абубакировой вручили на реализацию инициативы 30 тыс. рублей.

"Ешь куш" - это мобильное приложение, которое поможет бизнесменам распродавать нереализованную продукцию, у которой заканчивается срок годности. А пользователь сможет приобретать качественную еду с существенной скидкой.

"Ранее мы связались с несколькими предприятиями общепита в Тюмени, они давали обратную связь после просмотра нашей презентации, отправляли письма заинтересованности. Сервис уже находится в разработке, создан минимально жизнеспособный продукт, но, конечно, многое еще нужно доработать", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Аделина Абубакирова.

Артем Яковлев добавил, сервис станет бесплатным, а зарабатывать они собираются с помощью комиссии, которую будут брать с транзакций. При этом он подчеркнул, что функционал приложения сначала согласуют с рестораторами.

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Также на "Битве проектов" подвели итоги четвертого сезона программы "Я в деле". По ее результатам тюменцы забрали кубок регионов, как самый эффективный по показателям из 72 областей.

"Спасибо всем причастным к реализации программы: наставникам, экспертам, партнерам. Особенно моим дорогим заместителям, координаторам программы! Мы с вами в этом сезоне прошли огонь и воду", - написала руководитель программы "Я в деле" в Тюменской области Виктория Утегенова во ВКонтакте.

Напомним, ранее на программе в треке СПО в Москве выиграла тюменская команда "Стартаперы". Они защищали работу "Вешенка и точка".

Виктория Макарова

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# мобильное приложение , молодые предприниматели , студенты

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