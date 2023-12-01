Эксперт ДОМ.РФ рассказал тюменцам, как изменятся программы льготной ипотеки с 23 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько изменений в льготные программы ипотечного кредитования вступят в силув в России с 23 декабря. Они затронули условия - лимит, размер первоначального взноса ипотеки семейной, IT-ипотеки, дальневосточной и на новостройки.

По словам директора подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталия Насонова, текущие процентные ставки остались прежними.

"То есть по семейной ипотеке, - это не более 6 процентов, по льготной ипотеке в новостройках – до 8 процентов, дальневосточной – 2 процента, IT-ипотеке – 5 процентов. Также изменения не коснулись сроков реализации программы – кредитные договоры по семейной ипотеке можно заключать до 1 июля 2024 года, по IT-ипотеке – до конца 2024 года, дальневосточная действует до 2030 года. До субботы – 23 декабря - оформить льготную ипотеку еще можно на текущих условиях", - уточнил руководитель.

Основные изменения коснулись программы "Льготная ипотека" - уменьшится максимальная сумма кредита до 6 млн рублей. Ставка до 8 % годовых. До 30 % увеличен первоначальный взнос. По остальным программам он не изменился – прежние 20 % от стоимости жилья.

"Во всех программах были расширены цели кредитования. Теперь в рамках программы "Льготная ипотека" можно приобрести жилье Фонда развития территорий. Он занимается достройкой тех проектов, которые признаны банкротами еще до перехода на механизм проектного финансирования. Ранее такое жилье относилось ко вторичному рынку недвижимости, а льготное кредитование действовало исключительно на первичном", - подчеркнул Виталий Насонов.

По-новому решена разовость получения льготного ипотечного кредита, которое ранее действовало в IT-ипотеке, льготной и дальневосточной. Начиная с 23 декабря заемщик может оформить второй продукт, если он улучшает свои жилищные условия из-за увеличения семьи и погасил первый займ.

Дальневосточная ипотека расширена на территории Арктической зоны, в которые входит Ямал. Сотрудники оборонно-промышленного комплекса могут взять ипотеку без ограничений по составу семьи, возрасту. Ставка не более 2 %, сумма до 9 млн рублей.

Относительно прогноза спроса по льготном кредитованию в 2024 году, эксперт отметил: "Мы видели, что есть ажиотажный спрос на рынке недвижимости, в том числе за счет программ льготного ипотечного кредитования. По статистике это отмечается с начала августа. Правительство России приняло решение увеличить лимиты по льготной ипотеке в новостройках и по семейной ипотеке. В начале следующего года доведем до кредиторов. Это в том числе покроет обязательства 2024 года, когда граждане продолжат оформлять кредиты на жилье. Но какими темпами это будет осуществляться, покажет начало года".

Оксана Корнеенкова