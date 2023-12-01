Оплачивать услуги ЖКХ жители Тюменской области могут через "Госуслуги Дом"
Оплачивать коммунальные услуги жители Тюменской области могут через мобильное приложение "Госуслуги Дом". Кроме того, через него собственникам станет проще передавать показания счетчиков, просматривать отчеты УК о расходах и работах, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Также в приложении есть информация о плановых работах, авариях и капремонте. Реализована возможность проводить голосование и общаться с соседями.
"Одной из главных возможностей приложения является оперативная подача заявки в управляющую компанию. А в случае обращения с жалобами в жилищную инспекцию сотрудники ведомства смогут проверить, как УК отреагировала на обращение без дополнительных запросов", - рассказала главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.
"Госуслуги Дом" можно скачать и установить в RuStore, App Store, Google Play.