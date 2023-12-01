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Оплачивать услуги ЖКХ жители Тюменской области могут через "Госуслуги Дом"

Общество, 18:38 20 декабря 2023

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Оплачивать коммунальные услуги жители Тюменской области могут через мобильное приложение "Госуслуги Дом". Кроме того, через него собственникам станет проще передавать показания счетчиков, просматривать отчеты УК о расходах и работах, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Также в приложении есть информация о плановых работах, авариях и капремонте. Реализована возможность проводить голосование и общаться с соседями.

"Одной из главных возможностей приложения является оперативная подача заявки в управляющую компанию. А в случае обращения с жалобами в жилищную инспекцию сотрудники ведомства смогут проверить, как УК отреагировала на обращение без дополнительных запросов", - рассказала главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.

"Госуслуги Дом" можно скачать и установить в RuStore, App Store, Google Play.

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# Госжилинспекция , госуслуги , коммунальные услуги , мобильное приложение

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