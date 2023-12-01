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19 ледовых переправ откроют зимой в Тюменской области

Общество, 20:17 20 декабря 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

19 ледовых переправ откроют зимой в Тюменской области. Пять из них уже работают в трех районах региона, сообщает региональное управление МЧС России.

В с. Уват на 430 километре реки Иртыш у переправы повышена грузоподъемность до 10 т, в Тобольске на Левобережье – на 622 километре Иртыша разрешено движение транспорта до 5 т,.

Еще три переправы организованы в Ярковском районе: в Ярково на 210 километре реки Тобол, грузоподъемность - 10 т, в Покровском - 13 т, Сорокино - 16 т.

Государственные инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области проводят профилактические визиты на действующие переправы.

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# инспекторы ГИМС , ледовые переправы

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